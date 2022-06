«In riferimento ad articoli giornalistici – questa la nota stampa diffusa dal Comune – apparsi su alcune testate circa una mancata fruibilità della pista di atletica sita all’interno dello stadio “Puttilli” da parte delle Società di atletica cittadine, si ritiene necessario rendere noto quanto segue.

Appena il Comune è rientrato in possesso della intera struttura lo scorso 7 Aprile, ha provveduto ad attivare tutti i servizi necessari (custodia, vigilanza, pulizie, ecc.) per il suo utilizzo inclusa la pista di atletica. L’Ufficio Sport comunale ha preso immediatamente contatti con le Associazioni sportive affinchè presentassero idonea domanda finalizzata alla fruizione dell’impianto sportivo da parte degli atleti.

Appena espletate le pratiche burocratiche l’Ufficio Sport comunale ha comunicato alle Società sportive richiedenti l’autorizzazione all’utilizzo della pista ed il piano delle sedute di allenamento (con giorni ed orari) avviato già dal 30 Maggio scorso e programmato intanto fino al prossimo 18 Giugno. Sono state autorizzate le seguenti Società di atletica:

– A.S.D. Atletica Sprint Barletta con nota di autorizzazione n°40877 del 31/5/2022;

– S.S.D Officina Atletica 2010 con nota n°40828 del 30/5/2022;

– A.S.D.G.S. Avis Barletta con nota n°40826 del 30/5/2022;

– A.S.D. Barletta Sport 2005 con nota n°40827 del 30/5/2022.

Pertanto la pista di atletica del “Cosimo Puttilli”, che il Comune non ha mai considerato soltanto un campo di calcio ma un vero, unico ed importante impianto sportivo ove vengano praticate molteplici attività agonistiche e amatoriali, è attualmente utilizzata dalle Società che ne hanno fatto richiesta e rimane a disposizione per chi vorrà usufruirne previa autorizzazione dell’Ente civico.

Il Commissario Straordinario Francesco Alecci auspica che chi conosce la realtà della situazione si faccia portavoce, in qualsiasi occasione ufficiale e non, di come la pista di atletica dedicata al compianto Pietro Mennea sia quella che è oggi, ovvero un fiore all’occhiello della impiantistica di atletica della intera regione Puglia, pienamente fruibile e luogo ideale di allenamento per i nostri giovani atleti».