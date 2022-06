Tre mesi, ventuno eventi, più di 1.500 persone che hanno attraversato e vissuto il Teatro Fantàsia. Grande successo riscontrato con la rassegna teatrale “Nuvole sparse” terminata nel mese di maggio. Ma la vera cultura non si ferma mai. Nella loro sede, in via Imbriani 144, a Barletta, da metà giugno partiranno i nuovi corsi di teatro estivi.

Come sempre i corsi proposti dal Teatro Fantàsia riguardano le varie età, da bambini più piccoli fino a adulti. I corsi saranno condotti da Alessandro Piazzolla, e sono rivolti a bambini under 10 (dai 7 ai 9 anni); bambini under 13 (dai 10 ai 12 anni); ragazzi dai 13 ai 18 anni; e adulti dai 19 anni in su. Il Teatro Fantàsia, inoltre, grazie alle lezioni di prova gratuita, offre l’opportunità a tutte le persone interessate di provare in prima persona il corso, prima di iscriversi.

“I corsi teatrali possono essere un luogo magico, in quanto riescono a far emergere emozioni e talenti nascosti o mai percepiti prima. Sono un’occasione formativa dove si dà libero sfogo all’espressività. L’interpretazione teatrale è uno strumento che riesce a stimolare ed estendere i meccanismi creativi e comunicativi degli allievi” commenta così il direttore artistico Alessandro Piazzolla, continuando: “Un elemento molto importante che si vuole sottolineare è quello che, il teatro come pratica, non va fatto solo per chi vuole diventare un attore professionista, ma anche per chi vuole mettersi in gioco, scoprendo sé stesso. Un corso di teatro tra i suoi obiettivi ha proprio quello di far esternare le proprie condizioni, incanalando le energie che fuoriescono, in maniera tale che si arrivi ad un punto che ci si possa esprimere, raccontare. Inoltre, grazie al teatro, un allievo, imparerà ad essere consapevole dei propri limiti, senza avere timore di sbagliare e di mettersi in discussione.”

Teatro Fantàsia con i suoi corsi di teatro, concentrerà il suo lavoro, sull’attore nella sua struttura ludica e psicologica, cercando di rompere la distanza tra attore e personaggio per riuscire a “recitare col personaggio”. Cercando di sviluppare gli strumenti dell’uomo-attore: senso, sentimento e messa in scena.

È rivolto a tutte quelle persone che vogliono affrontare il teatro in maniera ludica: ad allievi attori, attori, danzatori, cantanti, poeti, presentatori, pittori e artisti, o aspiranti tali.

Dunque, il corso è aperto a chiunque voglia conoscere e superare i propri limiti per vivere una nuova esperienza.

Le iscrizioni per i nuovi corsi teatrali sono già aperte, per informazioni contattare il

340 3310937, oppure passare direttamente presso la loro sede in via Imbriani 144 a Barletta.