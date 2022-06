Domenica 19 Giugno, alle ore 20, è in programma l’ultimo appuntamento della rassegna di incontri letterari “In via Nazareth”, promossa dal Mondadori Bookstore di Barletta in collaborazione con Kabuki Agency: un tentativo di portare pensiero, libri, conversazioni con autori “in strada”, negli spazi di via Nazareth 65.

Ospite della serata sarà Alessia Nobile, autrice de “La bambina invisibile“, edito da Castelvecchi. Alessia è una donna transgender, ma questa definizione è solo uno stigma sociale che distorce e cela un mondo di emozioni nascoste nel dualismo più ancestrale, quello tra corpo e anima. Di questa scissione e delle sue conseguenze parlerà Alessia. Dalla sua infanzia in cui emerge la consapevolezza che il suo involucro da bambino è solo un’illusione ottica, perché la sua è un’anima femminile, alla sua adolescenza in lotta tra la solitudine e il desiderio di riprodurre una qualche forma di normalità, dalla costruzione metodica e riflessiva di una identità che non ammette tradimenti conformistici alla transizione che, oltre a sgretolare rapporti familiari e sociali, le serra ogni possibilità lavorativa. Alessia deve rifondare ogni giorno la sua vita e sulla sua strada incontrerà la diafana solitudine di ragazze fragili e il calore empatico di Don Gallo, la tenerezza del gesto infantile di un uomo qualunque e la cattiveria generata dall’ignoranza.

Dialogherà con l’autrice Bruno Palmitessa, di Kabuki Agency.

La conversazione si arricchirà del contributo dell’avv. Laura Pasquino, dell’Osservatorio Giulia e Rossella Centro antiviolenza onlus, di Catia D’Accorso, avvocata e di Angela Fusillo, artista e ricercatrice.

Pseudonimo di Alessia Vessia, Alessia Nobile nasce a Bari. Si è laureata in Scienze Sociali all’Università “Gabriele d’Annunzio di Chieti-Pescara. Grande sostenitrice delle donne e della lotta contro ogni forma di violenza, da sempre affianca gli ultimi affinché possano godere del rispetto e dei diritti comuni. Alessia si definisce una free activist, portavoce instancabile dell’uguaglianza. La bambina invisibile è il suo libro d’esordio.