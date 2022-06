– La composizione dei n°100 seggi ordinari e dei n°2 seggi speciali, nelle figure di Presidente, Segretario, Scrutatore e Rappresentate delle liste dei candidati, nominati e designati per il turno ordinario del 12 Giugno 2022, di norma vale anche per il turno di ballottaggio del 26 giugno 2022. La composizione dei seggi verrà resa disponibile ai Presidenti inserendo nella cartellina che accompagna il materiale elettorale, che sarà consegnata sabato 25 Giugno 2022 alle ore 16, copia del verbale di sezione, modello n°19/COM, § 1. – “Costituzione dell’Ufficio Elettorale di sezione e operazioni preliminari” e § 2.”lntervento dei rappresentanti delle liste dei candidati designati presso la sezione”.

Presidenti, Segretari e Scrutatori

Principio generale è che la composizione del seggio deve rimanere immutata, ossia quella del turno ordinario delle votazioni comunali svoltosi il 12 Giugno 2022.

Eventuali provvedimenti sostitutivi, per sopraggiunti gravi impedimenti, potranno essere effettuati dall’Ufficio Elettorale Comunale, per la sostituzione di “Presidenti” o di “Scrutatori”, ovvero dallo stesso Presidente del seggio, per la sostituzione del “Segretario”, secondo le modalità e la tempistica prevista dalla Pubblicazione n°2 del Ministero dell’Interno.

Rappresentanti delle liste dei candidati

I rappresentanti delle liste di candidati già designati presso il seggio per il primo turno di votazione devono intendersi confermati anche per ii turno di ballottaggio.

Tuttavia, i delegati delle liste collegate con i due candidati a sindaco ammessi al turno di ballottaggio possono designare nuovi rappresentanti in sostituzione di quelli designati in occasione del primo turno di voto.

Gli stessi delegati delle liste collegate con i due candidati a Sindaco ammessi al turno di ballottaggio, anche nei seggi presso i quali non avevano designato rappresentanti di lista in occasione del primo turno di votazione, possono effettuare tale designazione per la prima volta in occasione del ballottaggio.

In particolare, le nuove designazioni o le designazioni in sostituzione di quelle precedentemente effettuate possono essere comunicate entro il giovedì precedente la elezione, anche mediante posta elettronica certificata, al Segretario del Comune, che ne cura la trasmissione ai rispettivi Presidenti di seggio; oppure possono essere comunicate direttamente ai presidenti di seggio il sabato pomeriggio, durante le operazioni di autenticazione delle schede di votazione, o la domenica mattina, purché prima dell’inizio della votazione.