Ai “Paperless & Digital Awards”, l’evento padovano che racconta e premia le buone pratiche digitali, la locale Amministrazione sarà protagonista domani, venerdì 1° Luglio, con la Piattaforma Resettami-Web servizi a domanda PNRR, per la progettazione partecipata ai progetti comunali candidati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR-WEB).

La piattaforma, messa a punto dal Comune di Barletta con l’ausilio del Partner Tecnologico CLE S.r.l., è uno strumento del digital toolbox dell’Ente per una gestione moderna e digitale del partenariato economico e sociale. È affidabile sia come misura anti COVID19 (garantendo la sicurezza sanitaria dei partecipanti al tavolo partenariale), sia come tutela per l’efficacia, l’efficienza e la trasparenza nel processo di partecipazione dello stesso partenariato ai bandi pubblicati sulle varie Missioni previste nel PNRR.

Le modalità digitali di presentazione delle istanze di partecipazione delle proposte progettuali che il Comune ha realizzato per consentire il coinvolgimento dei soggetti interessati, previa identificazione tramite SPID, garantiscono accessibilità, interlocuzione continua e tracciabilità delle proposte attraverso l’interoperabilità di PNRR-WEB con il protocollo digitale dell’Ente.

I 27 progetti provengono da 11 regioni italiane e dallo Stato di San Marino. I finalisti sono stati scelti all’interno delle sei categorie del Premio: “Grandi Imprese”, “PMI”, “Startup e Spinoff”, “PA”, “Enti No Profit”, “Strutture Sanitarie”. Nella categoria “PA” saranno raccontate le buone pratiche di digitalizzazione di Ic Lozzo Atestino, Comune di Barletta, Pasubio Tecnologia S.r.l., Stato di San Marino-Direzione Generale della Funzione Pubblica e AS Mortara S.p.A.

Di seguito il link alle schede dei finalisti: https://paperlessnetwork.it/finalisti/