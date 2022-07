«Le alte temperature degli ultimi giorni hanno fatto crollare le scorte di sangue in diverse regioni. Da ospedali e associazioni l’invito a donare prima di andare in vacanza. Donare sangue: in estate è ancora più importante. Né più né meno di altri anni. Anche quest’estate, alle porte di agosto, si rinnova l’appello a donare il sangue prima di andare in vacanza. Le temperature elevate degli ultimi giorni hanno infatti eroso le scorte in molte regioni italiane. Carenze sono segnalate in diverse province della Puglia, specialmente nella nostra BAT. Nei giorni scorsi il sistema informativo in cui le regioni inseriscono ogni giorno il proprio fabbisogno e le unità eventualmente disponibili segnalava richieste di vari gruppi sanguigni. Vi preghiamo di contattare il 328 13 86203 FIDAS Barletta per prenotare la vostra donazione. Grazie mille di cuore, il presidente Savio Soldano».