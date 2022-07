«Il nostro magazzino è praticamente vuoto a causa della incessante distribuzione a favore delle persone più deboli e fragili della nostra comunità, comprese quelle in fuga dalla guerra in Ucraina.

Abbiamo bisogno di rifornimenti ed eccoci come sempre a chiedere il vostro aiuto» scrive Cosimo D. Matteucci dell’Ambulatorio Popolare di Barletta.

«Servono:

– abiti, scarpe, lenzuola, biancheria purché della stagione in corso, pulita e in buone condizioni;

– pannoloni e traverse per bambini, disabili e anziani, assorbenti per donne,

– prodotti per la pulizia della casa (es.: detersivi, guanti di gomma, spugne, stracci, ecc.);

– prodotti per l’igiene della persona (es: spazzolini, dentifrici, sapone, ecc.)

Chiunque ne avesse disponibilità e volesse farne donazione è invitato a farne consegna presso la nostra sede in Via Manfredi n. 7 nei giorni e negli orari che seguono: martedì, mercoledì e giovedì dalle 16:30 alle 19:00.

A Voi tutti e tutte i nostri più accorati ringraziamenti.

Grazie di cuore da tutta la comunità mutualistica dell’Ambulatorio popolare di Barletta e soprattutto dalle tantissime persone: donne, bambini, anziani e uomini, che potranno beneficiare del vostro aiuto in questi giorni di difficolta economica.

Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare il nostro il centralino dal lunedì al sabato, dalle ore 9:00 alle 12:00 e dalle 15:30 alle 21:00, ad uno dei seguenti numeri telefonici:

– 3387377937

– 3288459791

– 3476569576

Per coloro che volessero solo sostenere la nostra comunità le donazioni economiche sono possibili con versamenti al seguente iban: 𝐈𝐓𝟐𝟒𝐓𝟎𝟓𝟑𝟖𝟕𝟒𝟏𝟑𝟓𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎𝟒𝟑𝟏𝟎𝟗𝟔𝟖𝟒

A voi tutte e tutti i nostri più accorati ringraziamenti.

Grazie di cuore da tutta la comunità mutualistica dell’Ambulatorio popolare di Barletta e soprattutto dalle tantissime persone, donne, bambin*, anzian* e uomini, che beneficeranno del vostro aiuto in questi giorni di grave emergenza sanitaria ed economica.

Nessuno resti indietro»