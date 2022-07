«Lavorare insieme al servizio della comunità. Questo sarà il manifesto della nostra azione in consiglio comunale». Così la consigliera Santa Scommegna, candidata a Sindaco con il centro sinistra.

«Nei giorni scorsi – spiega Scommegna – insieme ai consiglieri eletti nelle liste del centro sinistra, ho tracciato quelle che saranno le linee guida della nostra attività. Si è trattato di un primo passo verso la composizione di quel tavolo politico (formato da segretari e referenti dei partiti e delle liste civiche che costituiscono la nostra coalizione) alla base dell’articolo 11 del codice etico sottoscritto nello scorso mese di marzo al fine di evitare gli errori del passato quando i consiglieri sono diventati partiti di se stessi».

«Ponendo al centro la comunità di Barletta – spiega Scommegna – torneremo a girare la città per mantenere il contatto con i cittadini, ascoltare i loro bisogni e trasformarli in atti concreti. Siamo pronti a rimboccarci le maniche per il bene della nostra città. La volontà espressa da tutti – prosegue – è quella di lavorare in modo costruttivo nell’esclusivo interesse del bene comune e proprio per questo chiediamo al sindaco e alla sua amministrazione la massima trasparenza, a partire dalla organizzazione del JovaBeach2022. Qualsiasi atto venga compiuto deve essere reso noto, i cittadini hanno il diritto di sapere e di comprendere al meglio gli impegni organizzativi e finanziari a cui sia l’amministrazione che la Bar.s.a. sono chiamati a rispondere».

«Siamo certi – conclude la consigliera comunale – di poter svolgere il nostro lavoro nel migliore dei modi ed in un clima di grande collaborazione. L’obiettivo comune è quello di costruire una Barletta migliore».