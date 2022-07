Serata in cui domina la paura a Barletta. Dopo l’esplosione (fortunatamente senza feriti ndr) del tardo pomeriggio di oggi di una cabina elettrica in via Boggiano, che ha costretto le ventuno famiglie del palazzo all’evacuazione, a far tremare i residenti del quartiere Settefrati è stato un nuovo boato.

E’ accaduto alle ore 22:25 in via Beato Paolo da Barletta: a causare il botto sarebbero stati alcuni cavi elettrici in fiamme. Intervento immediato dei vigili del fuoco e nessun ferito dopo l’impatto, mentre è stato contestualmente chiuso il traffico di via Regina Margherita all’altezza di piazza Umberto I.

A cura di Giacomo Colaprice