Una decina di contusi, la maggior parte bambini, e tre feriti trasportati precauzionalmente in ospedale a Barletta. E’ il bilancio, fortunatamente non grave, di un tamponamento avvenuto questa mattina poco dopo le 10 sulla Strada Statale 93 alle porte di Barletta. L’impatto tra un autobus privato, in servizio tra Canosa ed il mare barlettano, ed una autocisterna che procedeva nella stessa direzione. Le cause sono al vaglio della Polizia Locale di Barletta intervenuta rapidamente sul posto.

Necessario anche l’intervento di numerose equipe sanitarie del 118 ed anche dei vigili del fuoco che hanno aiutato, attraverso un finestrino, i circa 30 bambini presenti nel bus. Il mezzo, infatti, faceva la spola tra Canosa ed il lungomare di Barletta dove arrivano ogni giorno i bambini di una colonia estiva canosina. Nell’impatto con il guardrail era rimasta inaccessibile ogni via d’uscita. Due le educatrici presenti sul bus assieme ad alcuni genitori oltre all’autista. Una decina i contusi medicati sul posto mentre per tre di loro necessario il trasporto al “Dimiccoli” di Barletta per ulteriori accertamenti. Traffico completamente in tilt sull’importante arteria stradale bloccata per alcune ore in attesa che i tecnici dell’ANAS completassero le operazioni di messa in sicurezza.