«Ho appena appreso la brutta notizia della scomparsa di Franco Dambra – queste le parole del Sen. Ruggiero Quarto, in una nota diramata agli organi di stampa, e prosegue – Uomo di grandi virtù, sindacalista eccelso, sempre proteso verso i bisogni della gente ed estremamente disponibile verso tutti. Amico sincero. Sono davvero costernato.

Ci conoscevamo sin da ragazzi. Lui qualche anno in meno di me, ma molto precoce nell’impegno politico. Era sempre un piacere ed un arricchimento dialogare con lui, sia da un punto di vista umano e sia per i temi sociopolitici che prediligevamo nelle nostre conversazioni. Sempre informato e molto profondo nelle sue analisi, fornendo sempre idee originali e utili, sempre espresse con estrema convinzione, a dimostrazione della sua elevata e non comune capacità di riflessione e maturazione dei problemi.

Era molto empatico, pur nella sua serietà. Ti parlava a brevissima distanza guardandoti negli occhi. Per dare più importanza all’interlocuzione. Anche per questa caratteristica, era molto coinvolgente. Caro Franco, sono molto addolorato che la comunità cittadina, e non solo, non possa più godere del tuo apporto. Sei stato un fulgido esempio di cittadino operoso e attento. Grazie per averci donato il tuo impegno civile. La tua Vita – conclude Quarto – profuma di Eternità».