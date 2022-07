Conterrà 200 posti auto: è il progetto di un nuovo parcheggio pubblico in via Cafiero, a Barletta, annunciato sui social dal sindaco Mino Cannito. «Come da accordi già stipulati con i vertici di ENI, abbiamo ripreso a dialogare con gli stessi per la riqualificazione e la riconsegna alla città di quest’area di 17mila metri quadrati, in via Cafiero, alle spalle del nostro Castello. Qui sorgerà un nuovo parcheggio pubblico da 200 posti auto. Sarà al servizio del centro storico e delle litoranee al fine di arginare l’emergenza parcheggi, il traffico veicolare e l’inquinamento nella nostra città. Prosegue il nostro lavoro per una Barletta più moderna e proiettata al futuro».