Anche da Barletta e dalla BAT, l’appello ppello a Mario Draghi perché resti Presidente del Consiglio.

Non ci rassegniamo alla catastrofe voluta da Giuseppe Conte e dal Movimento 5 stelle, e al Presidente Draghi diciamo di andare avanti, respingendo e bloccando quelli che vogliono fare cadere il governo per mero interesse di bottega. Il punto di riferimento oggi per noi è l’interesse del Paese, che non può essere disintegrato dall’interprete del populismo per un’invidia personale e politica.

Chiamiamo a raccolta quanti dicono no a populismo e sovranismo e dicono sì al Riformismo e all’Europeismo con Mario Draghi.

Appuntamento a Barletta lunedì 18 luglio alle ore 19 presso l’ingresso dei Giardini del Castello retro Cattedrale, con l’occasione inviteremo i cittadini a sottoscrivere la petizione online promossa da ItaliaViva per la permanenza di Mario Draghi a Presidente del Consiglio (https://www.italiaviva.it/petizione_draghi_resti_a_palazzo_chigi)