Una serie di eventi e di iniziative per commemorare uno degli eventi più importanti e allo stesso tempo tragici della storia del nostro Paese. Nel trentesimo anniversario della strage di Via D’Amelio, Bari non vuole dimenticare l’attentato del 19 luglio 1992 organizzato da Cosa Nostra, in cui persero la vita il magistrato Paolo Borsellino e i 5 agenti della scorta Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina. Quel pomeriggio, a Palermo, fu fatta esplodere una bomba piazzata su una Fiat 126 all’altezza del civico 21 di Via Mariano D’Amelio. Le conseguenze furono devastanti e, a distanza di anni, il ricordo delle vittime aiuta a non dimenticare mai quanto importante sia la lotta alle mafie.

