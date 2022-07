«Da oggi l’impresa appaltatrice dei lavori – questo il messaggio che il Primo cittadino Mino Cannito affida a Facebook per annunciare l’importante raggiungimento nel cantiere per il Sottovia di via Andria-via Veneto – procederà alla demolizione dell’ex casello ferroviario al km 594+841 della linea Foggia-Bari, in via Andria, e al km 69+047 della linea Ferrotramviaria Bari Nord, in via Vittorio Veneto.

Le attività rientrano nell’ampio progetto di RFI (Rete Ferroviaria Italiana) di superamento dei passaggi a livello di Barletta. L’intervento si protrarrà sino alle prime luci di sabato 23 Luglio e sarà eseguito esclusivamente nelle ore notturne, dalle 22 alle 6, essendo per inderogabili esigenze di sicurezza richiesto il blocco della circolazione ferroviaria.

Le operazioni di cantiere – ha concluso il Sindaco – comporteranno, come prevedibile, emissioni rumorose che il rispetto delle vigenti prescrizioni di Legge da parte dell’impresa appaltatrice (l’utilizzo di barriere acustiche, ad esempio, finalizzate alla mitigazione dei livelli di rumorosità), punta a minimizzare. La regolare bagnatura preventiva del manufatto servirà invece a contenere la dispersione di polveri».