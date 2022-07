Sono partiti ieri a Barletta, in tarda serata, e proseguiranno sino all’alba di sabato prossimo i lavori di demolizione dell’ex casello ferroviario della linea Foggia-Bari, in via Andria, e della linea Ferrotramviaria Bari Nord, in via Vittorio Veneto. Le operazioni si stanno svolgendo di notte quando l’obbligatorio blocco della circolazione dei treni provoca meno disagi. Al fine di ridurre al minimo, per i residenti della zona, i problemi di convivenza col cantiere, l’impresa Doronzo ha utilizzato barriere acustiche per mitigare i livelli di rumorosità e ha proceduto alla bagnatura preventiva del fabbricato per contenere la dispersione delle polveri. Una volta terminati i lavori di abbattimento dell’ex casello ed ultimate le opere di consolidamento del terreno tramite palificazione, si potrà procedere alle operazioni di scavo per la realizzazione vera e propria dei due sottovia carrabili e pedonali in via Andria e via Vittorio Veneto.

Le nuove arterie sostituiranno i passaggi a livello soppressi oltre tre anni fa con l’apertura del cantiere. I lavori dovevano terminare il 25 giugno 2021, poi il termine venne spostato a febbraio 2022. Le restrizioni imposte dalla pandemia, insieme ad una serie di imprevisti tecnici tra cui la necessità di interventi particolarmente complessi di Acquedotto Pugliese, hanno fatto slittare ulteriormente i tempi di ultimazione delle opere. Rete Ferroviaria Italiana, committente dei lavori, parlò di fine 2022. L’ipotesi più probabile – trapela dal Comune – è che per la conclusione del cantiere possa volerci almeno un altro anno.