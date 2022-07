Ha denunciato i giovani autori degli atti di vandalismo che hanno danneggiato il suo Bed and Breakfast, nel centro storico di Barletta, ma il giorno successivo ha dovuto affrontare la banda di ragazzi che non aveva gradito la sua reazione. I toni sono stati subito alti e il faccia a faccia è finito male. L’unica ragazzina del gruppo non si aspettava di essere ripresa con un cellulare e dalle parole si è passati in un attimo all’aggressione con schiaffi e calci

Il gruppo di ragazzini si era ripresentato nello stesso luogo dove 24 ore prima aveva danneggiato una pianta e creato problemi agli avventori del B&B

Non è la prima volta che Vincenzo Coliac subisce atti di vandalismo alla sua struttura. Il coraggio di denunciare non gli è mai mancato, ora auspica che anche le istituzioni facciano la loro parte.