In una nota inviata lo scorso 19 luglio la Buzzi Unicem Spa di Barletta ha comunicato una anomala fuoriuscita di polveri dall’impianto di cottura clinker a seguito di un non meglio specificato malfunzionamento di natura meccanica. Si è trattato di una fuoriuscita ben visibile che ha destato preoccupazione nella cittadinanza. L’Amministrazione a tal riguardo ha immediatamente chiesto chiarimenti.

Il Dirigente comunale al Settore Ambiente, Francesco Lomoro ha inviato una nota alla Buzzi Unicem Spa, al Servizio Ambiente della Provincia BAT, al Servizio Rischio Industriale della Regione Puglia e all’A.R.P.A. Puglia della BAT in cui ha richiesto alla Buzzi Unicem di fornire notizie chiare riguardanti l’evento precisando i motivi dei malfunzionamenti accorsi e indicando con puntualità il luogo di dispersione, la natura chimico-fisica delle polveri sprigionate nell’ambiente e se i citati malfunzionamenti risultano momentanei atteso che è stato necessario il fermo dell’impianto.

In particolare ad A.R.P.A. Puglia, in qualità di Ente responsabile degli accertamenti, è stata richiesta la verifica della natura chimico-fisica delle emissioni, l’accertamento del rispetto dei valori limite e di trasmettere al Comune di Barletta i valori rilevati dalle centraline di monitoraggio dal giorno 15 al giorno 22 luglio. Alla Provincia BAT, in quanto autorità competente, infine, il Dirigente Lomoro ha richiesto di sollecitare il gestore ad adottare ogni misura appropriata per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o imprevisti.

Non appena giungeranno le risposte dagli Enti preposti, sarà cura dell’Amministrazione mettere a corrente la cittadinanza dei riscontri ed adotterà tutte le azioni necessarie a salvaguardare la salute pubblica.