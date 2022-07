A seguito di quanto denunciato relativamente alle basole di Piazza Marina, al fine di fugare ogni dubbio o polemica, il Comune di Barletta comunica che i lavori in corso da parte dell’Enel non sono ancora terminati.

Per evitare che le tracce di scavo coperte solo di materiale stabilizzato potessero costituire pericolo per la circolazione, creare polvere e conseguente disagio per le attività di ristorazione presenti in piazza, è stato richiesto all’impresa di asfaltare momentaneamente le zone interessate. Si rassicura tutti che le basole sono state rimosse, numerate e messe in custodia. L’andamento non lineare della traccia asfaltata fa chiaramente intuire che segue forma e dimensioni delle basole rimosse.

E’ certo che al termine dei lavori le basole saranno alloggiate esattamente nella stessa posizione precedente alle attività di scavo.