L’assessore allo Sport, Katia Gianfrancesco, si è dimessa dalla giunta Cannito ad appena due settimane dalla nomina. “Impegni di lavoro” la motivazione alla base dell’abbandono. Gianfrancesco era espressione della lista di “Forza Italia” in cui era risultata prima dei non eletti al consiglio comunale. Le subentra nell’esecutivo Antonella Crescente, terza dei non eletti in “Forza Italia”.