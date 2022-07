Emanata dall’Ufficio Traffico una nuova ordinanza che regolamenterà la circolazione veicolare in occasione del Jova Beach Party, programmato in città sabato 30 e domenica 31 luglio sulla spiaggia libera alla fine della litoranea di Ponente.

L’ordinanza istituisce divieti di sosta con rimozione e divieti di transito temporanei che, a seconda delle zone e della prossimità al luogo dell’evento, avranno vigore da sabato 30 luglio e proseguiranno fino a lunedì 1 agosto con le dovute eccezioni per i veicoli autorizzati. Il provvedimento disciplina anche le aree di sosta e i percorsi dei bus navetta per il trasferimento degli spettatori dai parcheggi al luogo dell’evento e viceversa.

Oltre al transennamento delle zone interdette, una apposita segnaletica preventivamente e opportunamente predisposta indicherà luoghi e orari dei divieti e i percorsi da seguire per raggiungere i due parcheggi. Questi ultimi sono allestiti dall’intersezione di via Misericordia con via Regina Elena (parcheggio Rosso, per i provenienti da nord) e dall’intersezione di via dell’Economia con via Del Lavoro (parcheggio Giallo, per chi giunge dalla direzione sud). Capolinea all’intersezione di via Dicuonzo con il Lungomare Mennea. Punto di raccolta per l’imbarco e il trasferimento inverso dinanzi alla Capitaneria di Porto.

Sul portale istituzionale del comune di Barletta, nella sezione riservata al Jova Beach Party https://www.comune.barletta.bt.it/area_letturaNotizia/176373/pagsistema.html è pubblicata l’ordinanza integrale con tutte le indicazioni.