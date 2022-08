«Siamo stati in silenzio – questo l’incipit della nota diramata dalla Legambiente locale agli organi di stampa, che prosegue – senza polemizzare già all’indomani dei lavori di spianamento dell’aria JBP (non aveva piu senso, il danno ormai era stato fatto).

Abbiamo evidenziato le nostre osservazioni prodotte in un processo partecipativo voluto dal comune, ma come si dice qui da noi “adesso state proprio sfruculiando la mazzarella”.

Vorremmo scrivere che si è trattato di una svista anche se clamorosa, ma le parole dichiarate dal dirigente Francesco Lomoro sono sicuramente il frutto di una totale mancanza di conoscenza del territorio, oltre che delle normative di cui lui dovrebbe essere il depositario e garante.

Eviteremo repliche al dirigente sul piccolo trampoliere, ma ravastrello o cakile maritima, Elymus farctus o gramigna delle spiagge, Camomilla delle spiagge o Anthemis maritima, Sparto pungente o Ammophila Arenaria, Gramigna delle spiagge o Elymus farctus, Polygonum maritimum, Salsola kali, sono piante protette dalla Direttiva europea 92/43/CEE (relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche).

Appartengono agli Habitat 1210 vegetazione annua delle linee di deposito marine e Habitat 2120

Le DUNE EMBRIONALI MOBILI sono egualmente protette, costituisce REATO rimuovere queste piante.

La prossima volta che il dirigente ha desiderio del suo minuto di notorietà, che lo faccia con conoscenza del territorio e sopratutto della legge.

Mentre agli altri illustri concittadini “dotti e istruiti”, o a chiunque venisse ancora voglia di deriderci e screditare il nostro lavoro, le nostre considerazioni o le nostre osservazioni, l’invito è a farlo di persona.

A mezzo social anche la pulce si sente elefante.

Abbiamo aggiunto – conclude la nota – anche gli articoli modificati 9 e 41 della costituzione italiana, nel caso fossero sfuggiti ai più…»

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1992L0043:20070101:IT:PDF