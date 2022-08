Quarta edizione per il TEDxBarletta che anche quest’anno promette un grande evento con speakers nazionali e internazionali. “Il TEDxBarletta sta diventando una tradizione per la nostra città e non potevamo certamente mancare nel 2022 – dichiara Elio Enrico Palumbieri, Organizzatore e Licensee TEDxBarletta. Il team ha lavorato per mesi alla costruzione di questo evento per poter regalare alla nostra comunità un’occasione di approfondimento e intrattenimento dal sapore internazionale. Le novità saranno molte sia nell’impostazione dei talk e delle esibizioni artistiche che nei momenti di networking”. Il main event 2022 avrà luogo il 3 settembre e anche quest’anno si svolgerà nella suggestiva cornice del Castello di Barletta. Il tema del TEDxBarletta 2022 è “Tensione”: l’obiettivo è affrontare tematiche relative a diversi campi quali arte, cultura, scienza, tecnologia, restituendone la complessità e i contrasti interni.

“Le istituzioni, a tutti i livelli – afferma Elio Palumbieri – hanno deciso di patrocinare TEDxBarletta dal Parlamento Europeo, alla Regione Puglia con la vittoria del bando Custodiamo la Cultura, al Comune di Barletta che, per il quarto anno consecutivo, si è dimostrato vicino alla causa della nostra Associazione.”

Ecco i relatori che calcheranno il palcoscenico del TEDxBarletta 2022:

Andrea Colamedici, filosofo, editore, scrittore e fondatore insieme a Maura Gancitano di Tlon: scuola di filosofia, casa editrice e libreria teatro. È l’ideatore di numerosi eventi di divulgazione culturale e autore di vari podcast di successo. Nel 2022 ha ideato e dato vita a ilpod, il primo Podcast Awards italiano.

Karim Musa alias “Yotobi”, pioniere di YouTube Italia è un content creator torinese di origine pugliese. Attivo dal 2006, nell’arco di quindici anni si è dedicato alla realizzazione di vari format di successo. Tra le tante qualità spicca la vena comica, filo conduttore dei suoi progetti, che lo ha portato nel 2015 al debutto nel mondo della stand-up comedy con il suo primo spettacolo “Peli pubblici”.

Chiara ASMR, laureata in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, è una digital content creator che ha trasformato la sua passione per l’ASMR (Autonomous Sensory Meridian Response) su YouTube e Twitch, nel suo lavoro.

Carlotta Totaro Fila, laureata in scienze e tecnologie alimentari presso l’Università di Bologna, dopo un Master in Food Technology presso l’Università di Reading in UK, torna in Italia per ricoprire il ruolo di Country Health Manager presso Unilever Italia. Si occupa del lancio del primo Novel Food in Italia, una bevanda contenente fitosteroli per il controllo del colesterolo. Nel 2020 fonda Alia Insect Farm, una start up innovativa che si pone l’obiettivo di studiare e produrre un novel food a base di insetti commestibili 100% made in Italy.

Pino Maniaci, giornalista siciliano ed editore di Telejato, nota emittente locale fondata nel 1999 famosa per la sua attività antimafia. Nel 2021 è il protagonista di “Vendetta, guerra nell’antimafia”, serie Netflix che racconta la mala gestione dei beni sequestrati dal Tribunale di Palermo sotto la presidenza dell’ex giudice Silvana Saguto.

Luca Boiardi, il fondatore di The Crypto Gateway, la community online di studio, analisi ed education nel campo delle criptovalute più grande d’Italia. Tramite l’omonima azienda, si occupa di divulgazione e formazione verso un target retail e corporate.

Lex Boon, giornalista e scrittore olandese, lavora con Het Parool e NRC. È autore di diversi saggi e reportage. Da poco pubblicato in Italia il suo “Ananas. Viaggio alla scoperta di un frutto sorprendente” (Add editore).

Marina Castellano, dottoressa in infermieristica, esperta in emergenza clinica. Dal 2002 collabora in contesto umanitario con importanti ONG come Emergency, Medici Senza Frontiere, ResQPeople. Ha operato in numerosi teatri di guerra, Afghanistan, Repubblica Centrafricana, Kurdistan, Libia, Sierra Leone. Da qualche anno si dedica al soccorso dei migranti nel Mediterraneo su navi Search And Rescue. A maggio 2022 ha pubblicato il suo primo libro “Vorrei vedere i bambini giocare” (Libreria Pienogiorno).

Elena Tonello, laureata con lode in Ingegneria Nucleare al Politecnico di Milano nel 2019. Attualmente, è all’ultimo anno del programma di Dottorato di Ricerca in Scienze e Tecnologie Energetiche e Nucleari e sta svolgendo una Tesi nell’ambito delle ricerche sulla Fusione Nucleare. È socia del Comitato Nucleare e Ragione che si occupa di divulgazione scientifica nel campo delle Tecnologie Nucleari e delle loro applicazioni.

Antonio Bernardini, concittadino barlettano, dal 2020 è rappresentante permanente d’Italia presso le Organizzazioni Internazionali a Parigi. Trentotto anni di attività diplomatica nel Servizio Estero Italiano. Quindici anni di diplomazia multilaterale a New York, Ginevra, Roma, Parigi, si è occupato di questioni politiche, economiche, di sviluppo, commerciali, ambientali, culturali. Nel 2013 diventa vice segretario generale del Ministero degli Affari Esteri e nel 2016 è nominato Ambasciatore d’Italia in Brasile e in Suriname fino al Gennaio 2020.

Fabio Caressa, classe 1967, è un giornalista, speaker, telecronista sportivo e conduttore televisivo. Con Beppe Bergomi forma una delle più famose coppie di telecronisti di Sky Sport, tanto che i due sono stati anche le voci ufficiali della serie di videogiochi calcistici FIFA e PES. Ha al suo attivo diversi libri: “Andiamo a Berlino”, “Quella sporca ultima carta”, “La favola del calcio raccontata a mio figlio” e altri. Attualmente conduce Deejay Football Club su Radio Deejay e Sky Calcio Club su Sky Sport.

Cos’è TED?

TED (Technology Entertainment Design) sono una serie di conferenze organizzate da Sapling Foundation, una organizzazione privata non-profit statunitense, nata nel 1984 negli USA, nella Silicon Valley.

Cos’è TEDx?

TEDx è un programma lanciato da TED dove la “x” sta a indicare un evento organizzato in modo indipendente, che si propone di far vivere localmente un’esperienza simile a quella che si vive partecipando a una conferenza TED. Agli eventi TEDx presentazioni dal vivo, performance artistiche e proiezioni di video tratti dai TED Talks sono combinati per stimolare il dialogo tra i partecipanti e accrescere la community. Le Conferenze TED forniscono il modello guida generale per l’organizzazione degli eventi TEDx, ma i TEDx, incluso TEDxBarletta, sono realizzati in modo indipendente.