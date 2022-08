«Le nostre scorte, e la nostra capacità di approvvigionamento sono messe a dura prova dalla gravissima emergenza alimentare ed economica innescata da quella sanitaria.

Il numero delle persone che ci chiedono aiuto è progressivamente in aumento, e sono ormai tantissime quelle che stiamo sostenendo: tra donne, uomini, bambin* e anzian*, con il flusso di uscita dai nostri magazzini ormai ben superiore rispetto a quello di entrata» scrive il presidente dell’Ambulatorio popolare di Barletta, Cosimo D. Matteucci.

«Servono generi alimentari (pasta, salsa, scatolame vario, latte, biscotti, ecc.) prodotti per l’igiene personale e della casa, omogeneizzati, cibo e pannolini per neonati, assorbenti per donne e pannoloni per anziani. Ci serve il vostro aiuto. Aiutateci ad aiutare le persone delle fasce più deboli della nostra comunità.

A tal fine, chiunque volesse donare beni e denaro da destinarsi al banco alimentare è pregato di rivolgersi a questo numero 333 950 0379 per concordare un appuntamento

È un momento molto difficile, e crediamo che il peggio debba ancora arrivare, ma in ogni caso, sempre e comunque nessuno dovrà restare indietro.

Grazie di cuore a tutte e tutti».