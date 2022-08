L’entusiasmo di chi torna in Serie D dopo 14 anni: è quello che accompagna il Barletta di Francesco Farina alle porte della nuova stagione. Dopo sette anni di Lega Pro, il fallimento e la ripartenza dall’Eccellenza ad accompagnare Pignataro e compagni verso la nuova stagione c’è la spinta degli oltre 1200 abbonamenti sottoscritti fino al 22 luglio.

Per questo il test di venerdì pomeriggio a San Giovanni Rotondo contro la Fidelis Andria (start alle 17.30 con diretta su Telesveva), in programma a meno di tre settimane dallo start ufficiale della stagione con la Coppa Italia e a un mese dal fischio d’inizio del campionato, rappresenterà una cartina di tornasole utile per verificare lo stato di forma di un gruppo allestito sin qui a suon di conferme – ben 12, elenco che comprende Tucci, Telera, Visani, Pollidori, Marangi, Nannola, Lavopa, Cafagna, Milella, Vicedomini, Russo e Pignataro – e innesti mirati: da Loiodice sulla trequarti a Lattanzio e Zaldua in attacco fino a Petta in difesa, passando per Campisi, Rastelletti e Mercorella nel pacchetto under, in attesa di altri annunci tra i classe 2003 e 2004. Un centrocampista sarà il prossimo obiettivo, da inseguire però senza ansie e solo a patto che alzi l’asticella qualitativa della squadra.

Altra attesa in corso è quella riguarda il sopralluogo della Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo allo stadio Cosimo Puttilli, chiuso dal 2015. Inizialmente programmato per il 4 agosto, è stato rimandato alla settimana dopo Ferragosto a causa del cambio del Prefetto. Per il certificato di agibilità sarà necessario attendere un paio di settimane. Nelle stesse giornate dovrebbe esserci un nuovo sopralluogo della Lega Nazionale Dilettanti per ottenere l‘omologazione e giocare così le gare ufficiali di Serie D nella struttura di via Vittorio Veneto.