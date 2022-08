Prima settimana di lavoro da nuova assessora allo sport per l’avvocato Maria Antonietta Crescente, esponente di Forza Italia subentrata lo scorso 27 luglio alla dimissionaria Caterina Gianfrancesco. Nelle dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Barletta.news24.city, l’avvocato ha indicato gli obiettivi primari del suo mandato oltre ad esprimere la sua soddisfazione per un momento particolarmente positivo per il partito guidato da Silvio Berlusconi nella ”Città della Disfida”.

”Come primo passo-esordisce-mi sono adoperata proprio nella giornata di ieri attraverso un sopralluogo in prima persona di tutti gli spazi sportivi. La priorità sarà quella di destinare spazi ai nostri ragazzi, ci muoveremo in questa direzione. Contrariamente a quanto si pensa, Barletta ha diversi spazi: mi adopererò per un lavoro sinergico con l’assessorato ai lavori pubblici, tematica che rientra nel secondo aspetto che ho accennato prima. Devo comunque precisare che, per ovvie ragioni, devo ancora prendere pieno possesso della situazione essendomi insediata da poco, ma non ho dubbi sulla bontà del nostro operato”.

La ”telenovela” Puttilli sembra essere arrivata al capolinea. ”Sì, direi che siamo entrati nel rush finale, grazie soprattutto al lavoro profuso dal sindaco Cannito nelle ultime due amministrazioni. Contiamo di rispettare tutte le tempistiche per consegnare la struttura. Colgo l’occasione per complimentarmi con tutti i nostri giovani atleti che stanno dando lustro alla città sulla scia di grandi campioni del passato come Pietro Mennea e Cosimo Puttilli”.

Chiosa sull’ottimo risultato raggiunto da Forza Italia a Barletta e sui prossimi step. ”Le elezioni hanno certificato un successo per una squadra preparata, coesa, unita negli obiettivi per far sì che ci fosse un cambiamento di rotta che si è finalmente concretizzato. Grazie alla nostra convergenza di idee, siamo riusciti ad esprimere un parlamentare nell’ultima legislatura politica, come Dario Damiani, e adesso un presidente del consiglio comunale, con il nome di Marcello Lanotte che è stato accolto da noi tutti molto positivamente, senza dimenticare l’alto numero di consiglieri eletti. Per quanto riguarda i prossimi step, procederemo per rendere fruibile, in vista dell’imminente inizio della stagione sportiva, il ”PalaDisfida” alla città”.

A cura di Giacomo Colaprice