Insediata da pochi giorni ma già con le idee chiare sulle priorità da inserire in agenda. Il nuovo prefetto della Bat, Rossana Riflesso, guarda con fiducia al nuovo incarico assegnatole il 26 luglio dal Ministero dell’Interno, forte dei ruoli già ricoperti in passato al servizio di questo territorio. Viceprefetto della Bat nel 2011 e nel 2017, sub commissario a Barletta e Trani. L’ultima esperienza è stata da vicario del Prefetto a Bari. “Conosco bene le emergenze legate alla sesta provincia pugliese e i temi da affrontare in sinergia con le altre istituzioni del territorio” racconta durante il primo incontro ufficiale con la stampa.

Sono giorni cadenzati dagli incontri con le autorità del territorio: domani il primo confronto con i sindaci, poi a seguire i vertici della Procura. Sul tavolo le emergenze criminali più preoccupanti, dal traffico di droga agli assalti ai tir sino ai frequenti furti di auto, a cui si aggiunge la carenza cronica di personale tra le forze dell’ordine.

Tra gli impegni da portare a termine nei prossimi mesi, anche la dislocazione dei presidi dello Stato che ancora mancano sul territorio.

