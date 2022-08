Semaforo verde dal Ministero della Transizione Ecologica per i lavori di allungamento dei moli del porto di Barletta finanziati con 25 milioni di euro. Lo rende noto il senatore di Forza Italia Dario Damiani, estremamente soddisfatto per questo importantissimo passo in avanti verso la realizzazione di un’opera fondamentale per il porto barlettano, da lui seguita passo dopo passo presso le competenti sedi negli ultimi cinque anni. All’esito del procedimento di verifica relativo ai lavori di allungamento dei moli foranei – prosegue la nota – la Commissione presso il Ministero dell’Ambiente ha deliberato per la loro “non assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)”. La notizia, appresa da fonti ministeriali e confermata anche dal presidente dell’Autorità portuale del Mare Adriatico Meridionale, Ugo Patroni Griffi, contattato telefonicamente dallo stesso senatore Dario Damiani, consentirà ora di procedere con celerità alla pubblicazione del bando per l’affidamento dei lavori. È questo adesso il prossimo step, la gara d’appalto, obiettivo che il Senatore barlettano – conclude la nota – ha chiesto al presidente dell’autorità di sistema Ugo Patroni Griffi di raggiungere nei tempi più stretti possibili.