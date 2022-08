Sconvolgente ed improvvisa perdita per la politica barlettana: ieri sera è venuto a mancare per un malore Franco Ferrara all’età di 69 anni. Già segretario cittadino del Partito Democratico di Barletta, era anche impegnato a livello regionale.

Il cordoglio di tutta la politica locale per la famiglia; numerosi i commenti lanciati via social dagli esponenti politici barlettani, colpiti dall’improvvisa notizia.

Anche la Redazione di Barletta.News24.city si unisce alle condoglianze per la famiglia.

«Ho perso un amico vero – questo il messaggio sul profilo facebook del consigliere regionale Filippo Caracciolo – una persona per bene sempre pronto a dare buoni consigli. Un papà orgoglioso un nonno felice. Veglia sempre sulla tua splendida famiglia amico mio. Non ti dimenticherò mai. Ciao Franco, riposa in pace».

«Mi dispiace molto – questo il commento del consigliere comunale Santa Scommegna, già candidata a Sindaco per il centrosinistra – Con lui molte occasioni di confronto professionale e politico. Un uomo innamorato della sua famiglia alla quale vanno le mie più sentite condoglianze. Che la terra ti sia lieve Franco».

«Noi ti ricorderemo così per sempre – posta sui social una foto di gruppo di un momento lieto la segretaria del Partito Democratico di Barletta, Rosa Cascella – in una bellissima giornata di festa con il tuo inconfondibile sorriso sulle labbra. Ciao, Franco. Ci mancherai!».