Nessun decesso accertato negli ultimi tre giorni e 514 nuovi casi di positività registrati nell’ultimo bollettino epidemiologico della Regione sull’andamento della pandemia da Covid-19 in Puglia. Numeri che riportano a molti mesi fa la circolazione del virus anche se i dati scontano inevitabilmente le giornate di festività. Sono 4709 i test effettuati e contenuti nell’ultimo bollettino che certifica ancora la discesa degli attualmente positivi giunti a poco più di 37mila. In discesa decisa anche i ricoverati: sono 388 quelli nelle aree non critiche degli ospedali pugliesi mentre sono 16, stabili, i pazienti in terapia intensiva. Nell’ultimo bollettino spiccano i “soli” 32 nuovi casi registrati nella provincia di Barletta Andria Trani mentre sono 154 quelli certificati nel leccese. A Bari 135, nel foggiano 66 ed a Brindisi e Taranto rispettivamente 62 e 60. Si contano anche 29 residenti fuori regione positivi al Covid.