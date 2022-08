Un importante e significativo intervento mirante a favorire l’accessibilità al mare a chi ha difficoltà motorie o soffre di mobilità ridotta è stato completato nei giorni scorsi sulla Litoranea di Levante.

È stata infatti installata una pedana amovibile in plastica gommata anticorrosiva che va a prolungare la passerella già esistente fino alla battigia. Non solo. La passerella, che costeggia la spiaggia dei Militari, si direziona ora anche verso il Lido stesso dando così all’utente la possibilità di poter usufruire dei servizi essenziali presenti nello stabilimento balneare. Su direttiva del Settore comunale alle Manutenzioni, inoltre, il personale Bar.S.A. ha realizzato alcuni parcheggi per diversamente abili e una apposita piazzola in modo tale da permettere a tutti gli interessati di poter raggiungere la spiaggia direttamente dalla strada.

L’Amministrazione ringrazia tutti coloro che hanno permesso di raggiungere questo importante obiettivo e in particolare l’82° Reggimento Fanteria Torino per la sensibilità e la disponibilità dimostrate.