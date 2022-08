IL TABELLINO DI BARLETTA-MATESE 1-0:

BARLETTA (4-3-1-2): Campisi; Padalino, Petta, Pollidori, Marangi (48′ st Nannola); Lavopa (41′ st Telera), Vicedomini, Cafagna (37′ st Montefusco); Loiodice; Lattanzio (24′ st Milella), Pignataro. A disp.: Tucci, Mercorella, Cassatella, Mininno, Zaldua. All.: Farina.

MATESE (4-3-3): Governali; Riccio (14′ st Langellotti), Szyska, Calvanese, Setola L.; Masi (19′ st Camorani), Ricciardi, Ricamato; Carnevale, Liccardi, Napoletano (19′ st Sorrentino). A disp.: Poverini, Scaletta, Mallardo, D’Andrea, Salatino, Setola E.. All.: Perrotti

RETE: 21′ pt Lattanzio

ARBITRO: Guerra della sezione di Venosa (Martinelli-Claps)

NOTE. Angoli: 2-6. Ammoniti: Petta (B), Riccio (M), Loiodice (B), Tucci (B). Espulso: al 37′ st Padalino (B). Recupero: 1′-6′.

LA CRONACA:

Il Barletta domina il primo tempo e soffre nel secondo ma porta a casa il pass per il primo turno di Coppa Italia: nel preliminare, giocato al San Sabino di Canosa, decide il centro di Lattanzio al 21′.

LE FORMAZIONI

Farina deve fare a meno degli infortunati Russo e Visani. Fiducia al 4-3-2-1 visto nel precampionato, con Lavopa mezzala e la coppia Lattanzio-Loiodice libera di ispirare Pignataro. A destra in difesa c’è il baby Padalino.

4-3-3 per il Matese di mister Perrotti. Liccardi, ex tra le altre di Turris, Sorrento e Casertana, guida l’attacco completato da Carnevale e Napoletano. All’esperto Riccardi le chiavi del centrocampo.

IL PRIMO TEMPO

5’05” Il primo brivido lo genera Governali, portiere del Matese: controlla così l’appoggio all’indietro di Calvanese ed è costretto agli straordinari per anticipare Cafagna in pressione;

8’35” Scalda il destro Loiodice: punizione a giro del 10 biancorosso, c’è solo l’illusione del gol;

9’45” Alza i ritmi il Barletta: sul piazzato di Vicedomini il pallone arriva a Pollidori. Semivoleè e salvataggio sulla linea di Riccio, poi la difesa libera.

10’25” Non passa nemmeno un minuto e Loiodice si libera nello stretto: il sinistro termina a un metro dal palo;

13’10” E’ ancora da corner che il Barletta fa male: dal sinistro di Lattanzio per Pignataro, che da ottima posizione spedisce fuori;

14’45” Completa la sagra delle occasioni nel primo quarto d’ora Petta, che raccoglie la sponda di Pollidori e ci prova in rovesciata: mira imprecisa;

19’20” Protesta il Barletta al 20′: Padalino va al cross in area, Luigi Setola respinge. Con un braccio per i biancorossi, con il corpo per l’arbitro Guerra

20’15” Vantaggio solo rinviato: Vicedomini pennella dalla bandierina, Lattanzio anticipa tutti, anche il suo compagno Pollidori, e con l’aiuto del palo batte Governali. 1-0 e primo centro ufficiale con il Barletta per l’attaccante andriese

30’25” Protesta il Matese alla mezz’ora: Luigi Setola entra in area e trova il contrasto di Padalino in scivolata. L’arbitro lascia correre nonostante la rabbia campana;

33’20” Ospiti a un passo dal pareggio con Szyska: il classe 2003 colpisce su corner di Ricciardi, il destro sfiora il palo;

38’00”’ Smaltito il pericolo, il Barletta sfiora il bis: splendido scambio Lattanzio-Pignataro-Lattanzio, la conclusione volante del numero 11 non trova però la porta;

42’40” Loiodice show al 43′: ubriaca di finte Riccio e invita al centro senza però che Pignataro e Lattanzio riescano nella zampata vincente;

44’05” Il primo tempo si chiude su questo colpo di testa di Szyska, alto sulla traversa di Campisi;

IL SECONDO TEMPO

Si riparte senza novità da entrambe le parti..

8’15” Alla prima imbucata di Loiodice Pignataro salta Governali e segna il 2-0. Rete annullata su segnalazione dell’assistente numero 1 Martinelli

12’50” Strappa applausi Riccardo Lattanzio al minuto 58: salta Ricamato e calcia dai 20 metri: sinistro che sfiora il palo;

13’45” Perrotti cambia volto al Matese con Langellotti, Camorani e Sorrentino per Riccio, Masi e Napoletano: si passa al 3-5-2

19’50” Vicino al gol ci va ancora il Barletta: Lodiodice trova un corridoio in profondità per Lattanzio, l’11 calcia in diagonale, Governali respinge in tuffo

22’05” Dall’altra parte Camorani sfiora il gol della domenica: il suo cross assume una traiettoria insidiosa che per poco non beffa Campisi

22’55’ Un giro di lancette e Liccardi apre il destro dal limite dell’area: palo sfiorato;

23’45” Farina fiuta il pericolo e dà robustezza alla mediana con Milella per Lattanzio;

24’30” A un passo dal gol ci va ancora il Matese: Camorani pennella da destra, Liccardi allo stacco, il palo salva Campisi

37′ Barletta in 10 all’82’: Padalino interviene così su Langellotti. Per l’arbitro è rosso diretto tra le proteste

39′ Alza la pressione il Matese: sponda aerea di Liccardi per Sorrentino, che dal dischetto spara a lato;

Il Barletta chiude con il 5-3-1 con Telera per Lavopa e il Matese (44’50”) ci prova soprattutto cercando la testa di Liccardi;

46’00” Nel recupero sono però i biancorossi a sfiorare il bis: prima Governali vola sulla punizione di Vicedomini

48’40” Poi Pignataro calcia a giro sul secondo palo e trova il tuffo del portiere campano

Dopo 97 minuti, il Barletta porta a casa il pass per il primo turno della competizione: domenica prossima biancorossi a Portici, per la prima di due trasferte campane. L’esordio in campionato è in programma domenica 4 settembre a Santa Maria Capua Vetere contro il Gladiator.