iunge alla 14ma Edizione il Festival ‘MusicArte’, organizzato dall’Associazione Cultura e Musica G. Curci, ciclo di eventi musicali e multidisciplinari che valorizzano i talenti artistici del territorio, i repertori tradizionali e le nuove creazioni musicali, in un coinvolgimento della “Periferia” cittadina per una estate ricca di emozioni e partecipazione sociale agli eventi. Negli anni Festival ha sempre riscosso il più grande successo, grazie al valore artistico dei complessi e dei solisti proposti unito alla ricerca di repertori che spaziano dalla Musica Colta allo Swing, dalla Musica Popolare al Jazz , dalla canzone Napoletana alla Musica da Film, dalla Lirica alla Musica Pop d’Autore .

Il Festival, realizzato quest’anno in collaborazione con il Ministero della Cultura, e la Regione Puglia, si svolgerà attraverso un ciclo di 4 eventi che vedranno come splendida location il Giardino del Laboratorio Urbano Gos, area di archeologia industriale sottoposta a vincolo dalla Soprintendenza, nella periferia di Barletta.

Di grande livello gli Artisti coinvolti, quasi tutti artisti pugliesi e della Bat, con concerti che sono veri e propri ‘spettacoli’ di alto coinvolgimento per tutte le fasce d’età.

Si inizia martedì 23 agosto con un concerto dal suggestivo titolo “Almas” che vedrà coinvolto il Duo formato dalla calda voce latina della cantante italo-argentina Sarita Schena e dal chitarrista Riccardo Lorusso con le sue chitarre e il caratteristico Tres Cubano, in uno spettacolo coinvolgente dove potremo ascoltare i migliori Son cubani, e le più belle canzoni del Centro-Sud America, rivisitate in chiave originale e arrangiate per due voci e chitarra, riproposte in modo suadente ed introspettivo attraverso la tecnica flamenco percussiva mixata alle sonorità italo-spagnole e alle tradizionali musiche dell’America Latina.

Giovedì’1 settembre , sarà la volta,del Calenda Vita Jazz Quartet , formato dal sassofonista Gabriele Mastropasqua , dal batterista Marcello Spallucci, dal contrabbassista Alessandro Andriano e dal chitarrista Riccardo Lorusso , che daranno vita ad una notte di Jazz “Strapazzato”, con l’ interpretazione di alcuni standard del genere fino ad una rivisitazione in chiave completamente nuova e inedita di canzoni italiane ed internazionali, per dimostrare al pubblico le grandi capacità duttili che il jazz o la fusion jazz possono offrire. Il programma proposto dal titolo “A Chill Scrambled Jazz Night”, si avvarrà della splendida voce della cantante Barbara Crapolicchio che con le sue sfumature vocali saprà coinvolgere il pubblico.

Giovedì 8 settembre, di scena il Lycia Gissi Quartet in “Italian Swing” , con Lycia Gissi, voce, Paolo Fiorentino al pianoforte, Mike Amato al contrabbasso e Francesco Scaringella alla batteria . Filo rosso del concerto sarà la rivisitazione in chiave Swing delle canzoni più belle degli anni ’40, ’50 e ’60.

Ascolteremo i più famosi brani del secondo dopoguerra portati al successo da formazioni come il Trio Lescano, il Quartetto Cetra, Natalino Otto, Gorni Kramer, Fred Bongusto e tanti altri ancora ; quasi un viaggio nel tempo attraverso la rivisitazione di celebri canzoni che fanno parte del costume italiano e della nostra storia.

A chiudere questa 14.ma edizione del Festival “MusicArte” , sarà, venerdì 16 settembre, l’Ensemble Cantomania con un concerto – spettacolo dal titolo “ Ciak si Suona”, un interessante omaggio alla Musica da Film e alla Canzone Napoletana, che vedrà protagoniste le bellissime voci del tenore Giovanni Mazzone e della vocalist Simona Luglio accompagnati dal pianoforte di Emanuele Petruzzella e dalla chitarra di Paolo Montaruli con la coinvolgente presentazione dell’attore Francesco Ferretta, il tutto arricchito da proiezioni di alcune delle pellicole più amate dal grande pubblico in un gioco di immagini e parole fatto di sfumature espressive e atmosfere avvolgenti.

Giardino del Laboratorio Urbano GOS , Viale Marconi, 49 – Barletta

Porta ore 19,30 e inizio alle ore 20,00 .

Abbonamento per 4 spettacoli € 10,00 Biglietto P.U. € 5,00.