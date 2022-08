Grande novità, emersa nella diffusione delle liste ufficiali di Forza Italia, è la candidatura come capolista per la Camera nel nostro collegio dell’avvocato Marcello Lanotte.

Questo era risultato il più suffragato nella lista degli azzurri nelle scorse amministrative, successivamente eletto come Presidente del Consiglio comunale di Barletta, rappresentando la maggioranza del Sindaco Mino Cannito. Dopo questa nottata in cui il lavorio per la definizione delle candidature per le prossime Elezioni Politiche del 25 settembre, si apprende che per Forza Italia saranno in due i candidati barlettani: come detto, Lanotte alla Camera e il senatore uscente Dario Damiani, al secondo posto nel listino per il Senato.

Il centrodestra viaggia con il vento in poppa, l’elezione di Lanotte è quasi certa, visto il primo posto nel listino, dunque si dovrà cominciare ad ipotizzare anche un nome della sua successione in Consiglio comunale.