«Una bella giornata abbiamo vissuto ieri [martedì 23 agosto, ndr.] – così il presidente della sezione Barletta della Lega Navale, Giuseppe Gammarota, racconta della presentazione svoltasi nella sede cittadina – alla Lega Navale in occasione della presentazione del campionato nazionale di Beach Sprint.

Numerosa la partecipazione dei soci e dei rappresentanti istituzionali tra i quali, il Sindaco Cosimo Cannito, il Senatore Dario Damiani, il Presidente del Consiglio Comunale Marcello Lanotte, il Consigliere Comunale con delega allo sport Vittorio Cardone e il Consigliere Comunale Antonio Comitangelo.

La presentazione dell’evento, ottimamente illustrata dal dot. Roberto Rizzi (Presidente F.I.C.) mi ha dato spunto, in qualità di Presidente della Lega Navale, di sottolineare la necessità di dare sempre più spazio alle attività sportive legate al mare. Nell’occasione, dopo la proiezione di un breve video dedicato all’edizione 2021 del coastal rowing, è stato proiettato un video dedicato alla spiaggia che la Lega Navale ha avuto in concessione le cui finalità sono esclusivamente finalizzate a promuovere attività sportive come beach sprint, kite surfing, vela, surf, subacquea, ecc….

La Presenza della Consigliera nazionale della Federazione Italiana Canottaggio Luciana Reale e del Comandante in seconda della Capitaneria di Porto Antonio Ricci oltre che quella del Presidente Regionale del CONI, hanno davvero contribuito a dare spessore e importanza alla giornata vissuta nella nostra sede.

Tutto è pronto – conclude Gammarota – per la fase esecutiva che vedrà a Barletta oltre 400 partecipanti provenienti da tutta Italia».