Tragedia sfiorata nel pomeriggio sulla statale 170 che collega Andria e Barletta, in prossimità dei lavori strutturali sul canale Ciappetta-Camaggio. Per cause tutte da accertare due auto si sono scontrate frontalmente proprio nel punto dove la strada principale si interrompe per l’inizio del cantiere, con deviazione sulla complanare a doppio senso di marcia, a pochi passi dalla rotatoria e dal ponte in costruzione. Il bilancio è di due feriti. Sul posto sono intervenute alcune equipe sanitarie del 118 per i primi soccorsi e poi il trasporto al pronto soccorso. Le loro condizioni non sarebbero gravi e sono stati trasferiti in codice giallo. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la polizia Locale di Barletta che ha effettuato i rilievi, e quella di Andria che ha deviato il traffico dall’uscita per Montaltino. La dinamica, come detto, è tutta da chiarire. A causa all’incidente il traffico è stato deviato anche in uscita da Barletta, con non pochi disagi.