“Caro bollette , i commercianti e i ristoratori sono ormai allo stremo.

Non è possibile constatare che a distanza di un anno i consumi di energia e di gas sono addirittura triplicati”.

A denunciarlo è il presidente della FIEPeT Confesercenti Provinciale BAT, Francesco Petruzzelli, presidente della Confesercenti Barletta e gestore di tre locali a Barletta.

“Sto vivendo sulla mia pelle il caro bollette. Per il mese di luglio 2022 mi sono visto recapitare una bolletta di oltre 12 mila euro e per fare fronte ad una simile cifra, mai ricevuta prima, ho chiesto, come per legge, una dilazione in tre rate, ma mi è stata respinta.

Da luglio 2021 ad agosto 2022 ho pagato di energia elettrica circa 80 mila euro, quando in un anno pagavo 25 mila euro.

Mentre di gas pagavo in un anno 12 mila euro, quest’anno 36 mila euro.

Analoga situazione sta succedendo a moltissimi esercenti”.

La FIEPeT Confesercenti Provinciale BAT, che da sempre preferisce la linea della concretezza, farà presente al Prefetto la difficile situazione dei commercianti dovuta al rincaro dei costi di energia e di gas.

“Chiederemo, infatti, afferma Petruzzelli, un incontro in prefettura affinché vengano tassati gli extra profitti delle compagnie energetiche che hanno speculato e il rimborso delle bollette e un intervento immediato da parte del governo”.

Prima dell’incontro in prefettura, Petruzzelli ha convocato, lunedì 29 agosto alle ore 19,00 presso il suo locale, Saint Patrick di Barletta, tutti i commercianti per fare il punto della situazione.