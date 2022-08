12mila euro di bolletta della luce e la grande tentazione di dire basta con la consapevolezza però che tutte le strade vadano perseguite. Da oltre 20 anni in campo con la propria attività commerciale, Francesco Petruzzelli, ha scelto di mostrare la bolletta a tutti per provare a smuovere il tessuto imprenditoriale ma soprattutto quello istituzionale. Una situazione che prosegue ormai da giugno 2021 e che ha trovato la punta dell’iceberg in costi che ormai si sono sestuplicati in un solo anno.

Assolutamente contrari ad interventi a pioggia spiega il titolare del Saint Patrick di Barletta. Servono interventi strutturali, serve ragionare sul blocco delle tariffe con la possibilità magari di avere tariffe uniche per tutti in Europa.

Se l’azienda non riesce più a pagare le bollette a rischio ci sono, nel caso di Francesco Petruzzelli, i 56 dipendenti, molti di questi storici. A rischio insomma ci sono nuclei familiari, ci sono storie di vita quotidiana, ci sono i sogni infranti di chi ogni giorno vuole solo poter lavorare. E la preoccupazione ora è tanta anche perché Francesco ha provocatoriamente immaginato la necessità di licenziare i suoi dipendenti per poter andare avanti.

Preoccupazione su preoccupazione visto che eventuali licenziamenti scatenerebbero una reazione a catena difficile da immaginare come poterla poi risolvere.