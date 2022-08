«Piazza Marina è lo specchio di questa amministrazione. Si asfalta, o riasfalta, un pezzo di strada e, solo dopo che le foto di questo scempio fanno il giro del web, ci si giustifica, arrampicandosi sugli specchi. Perché dall’intervista dell’assessore, che sembra solo una portavoce dei tecnici del Comune invece che titolare dell’indirizzo politico-amministrativa, apprendiamo che l’idea sia asfaltare ora, ma rimettere il basolato tra qualche tempo. Un modo di procedere assurdo, contorto e pure dannoso in termini economici. Perché ciò significa raddoppiare la spesa per una stessa area (prima asfalto, poi ritorno al basolato), deturpando nel frattempo un’area di pregio e valore storico. Oltre tutto investire tempo e soldi, per un’area su cui si dovrà intervenire di nuovo in futuro, significa sottrarre quel tempo e quel denaro ad altri pezzi di strada (asfaltata) per cui invece urge un intervento immediato: tutti conoscono lo stato attuale del manto stradale a Barletta. Ancora una volta ci dispiace segnalare la mancanza di programmazione della amministrazione Cannito e dei suoi assessori. Si agisce sempre male, in fretta, in modo sconclusionato, provocando danni di immagine e sperpero economico. Per salvaguardare l’immagine, il prestigio e la serietà della nostra città, abbiamo segnalato, tramite una PEC inviata oggi con un esposto, la vicenda alla Soprintendenza affinché si intervenga a tutti i livelli. E valuteremo anche l’opportunità di un esposto alla Corte dei Conti per segnalare una gestione molto poco appropriata, che rischia di determinare spreco di denaro pubblico a danno, ancora una volta, dei cittadini. Fermiamo immediatamente questo scempio ed evitiamo altri errori simili in futuro».

Rosa Cascella

Capogruppo PD in Consiglio comunale