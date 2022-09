In mattinata e nel primo pomeriggio, Bellanova sarà in visita presso aziende di Trani, Andria e Trinitapoli, e terminerà la giornata con tre incontri pubblici:

– 16.15 ad Andria, presso la sede del Comitato cittadino IV in viale Roma n. 6;

– 18 a Trinitapoli, Bistrot Sughero in vico Lepore 8;

– 19.30 a Barletta, Sala Ipanema sulla Litoranea di Levante.

Con Teresa Bellanova nel corso delle visite e nelle iniziative con i cittadini saranno presenti i candidati nel collegio plurinominale Camera FG-BAT, Gianni Casella e Ruggiero Crudele, il candidato nel collegio uninominale BAT Camera, Gennaro Rociola, e la candidata nel collegio uninominale BAT Senato Stefania D’Addato.