Entra nel vivo l’edizione 2022 del TedX Barletta. Il tema centrale di quest’anno è “Tensione”: l’obiettivo è affrontare tematiche relative a diversi campi quali arte, cultura, scienza, tecnologia, restituendone la complessità e i contrasti interni. Campi che accomunano tre degli speaker che saranno protagonisti di uno dei tanti appuntamenti che fanno da preludio al main event di sabato 3 settembre: Marina Castellano, Lex Boon e Chiara ASMR. Contributi alla discussione del TedX 2022 e autori di libri, daranno vita a un evento organizzato dal team del TedX in collaborazione con Mondadori Store di Barletta in calendario giovedì 1 settembre alle 19.15 nella cornice del Castello Svevo.

Marina Castellano, dottoressa in infermieristica ed esperta in emergenza clinica dal 2002 collabora in contesto umanitario con importanti ONG come Emergency, Medici Senza Frontiere, ResQPeople. Ha operato in numerosi teatri di guerra, Afghanistan, Repubblica Centrafricana, Kurdistan, Libia, Sierra Leone. Da qualche anno si dedica al soccorso dei migranti nel Mediterraneo su navi Search And Rescue. A maggio 2022 ha pubblicato il suo primo libro “Vorrei vedere i bambini giocare. Storie di un’infermiera dentro la guerra” (Libreria Pienogiorno), testimonianza del suo percorso e di alcune sue missioni.

Lex Boon, giornalista e scrittore olandese, lavora con Het Parool e NRC. È autore di diversi saggi e reportage. La sua presenza a Barletta attesta la partnership tra TedX Barletta e l’Ambasciata dei Paesi Bassi in Olanda. Da poco pubblicato in Italia il suo “Ananas. Viaggio alla scoperta di un frutto sorprendente” (Add editore), storia curiosa che parte da una vicenda personale e ha a che fare con il viaggio svolto in veste di giornalista all’inseguimento di questo frutto straordinario.

Chiara ASMR, laureata in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, è una digital content creator che ha trasformato la sua passione per l’ASMR (Autonomous Sensory Meridian Response, si riferisce a una sensazione di rilassamento, spesso sedativa, che parte dal cuoio capelluto e si diffonde al resto del corpo) su YouTube e Twitch, nel suo lavoro: è autrice di “Il potere di un sussurro. La prima guida italiana all’ASMR” (Mondadori Electa), volume che spiega in maniera chiara, a partire dall’esperienza sul campo dell’autrice e con il supporto di basi scientifiche, il potere di questi suoni sulla mente e sulla psiche umana.

Le loro voci si combineranno in una serata di confronto e racconto gratuita e aperta al pubblico. Obiettivi, stimolare il dialogo tra i partecipanti in un’occasione di approfondimento e intrattenimento dal sapore internazionale. La serata sarà condotta da Antonella Filannino in collaborazione con Mary Bollino.