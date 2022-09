Tensione, ovvero l’azione del tendere e lo stato di ciò che è teso. Questo il tema di TEDXBarletta 2022 ospitato in Piazza d’armi, all’interno del Castello di Barletta affrontando tematiche relative a diversi campi quali arte, cultura, sport, inchiesta, scienza e tecnologia, restituendone la complessità e i contrasti interni. Tensione costante, continua, è la nostra naturale condizione di esseri umani perennemente alla ricerca. Concetto espresso nelle sue tante sfaccettature attraverso una conferenza-spettacolo, che ha visto il supporto attivo e il patrocinio del Comune di Barletta

L’evento è stato condotto dallo youtuber Pietro Morello, dall’attrice Giulia Trippetta e dalla producer Rossella Pivanti, tutti e tre già speaker della precedente edizione del TEDxBarletta. Tra gli ospiti sul palco anche Yotobi, nome d’arte di Karim Musa, che attraverso le sue esperienze personali ha spiegato come fallire sia la cosa migliore che possa capitarci. Accettare il fallimento è stato il fulcro del suo intervento.

Commovente e ricco di energia l’intervento di Pino Maniaci, incentrato sulla mafia 30 anni dopo il 1992, anno che segnò uno spartiacque tra legalità e mafia. A chiudere la serata è stato Fabio Caressa di Sky Sport. Nel suo speech ha suggerito come convogliare le energie negative in carburante positivo in grado di agevolare il nostro percorso nello sport, ma soprattutto nella vita di tutti i giorni