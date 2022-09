Due anni e mezzo fa, in piena pandemia, Giacomo Borraccino, per tutti a Barletta noto come Borgiac, aveva impiegato sei ore per realizzare un omaggio a Giuseppe De Nittis in via Sant’Andrea, con il maestro barlettano raffigurato con tanto di mascherina, in segno di invito alla prudenza in epoca Covid. A settembre del 2022 un ignoto passante ci ha messo pochi secondi per deturpare l’opera, scrivendo un’offesa non ripetibile sulla mascherina del De Nittis disegnato da Borgiac, estroso maestro della street art che ha lasciato il segno in tante aree della sua città, nel tentativo di abbellirla.

Così il celebre pastello raffigurante l’autoritratto del pittore impressionista barlettano conservato a Palazzo della Marra, dove De Nittis si presenta ai suoi amici negli eleganti ambienti di quella splendida, e purtroppo ultima, sua residenza di Parigi, è stato rovinato dall’idiozia di chi evidentemente ha provato a definire se stesso in quelle otto lettere messe in fila sulla mascherina. A segnalare il tentativo, purtroppo andato a segno, di deturpare un omaggio alla città e a uno dei suoi cittadini più illustri, è stato lo stesso Borgiac sui social.

«Ora abbiamo due firme – scrive – quella del primo autore in basso a destra e quella del nuovo “autore” che ha firmato sulla mascherina del nostro amato Giuseppe De Nittis». Con tanto di enigma teso a smascherare l’identità dell’idiota di turno: «Abbiamo due soluzioni – aggiunge – Busta A: De Nittis parla in faccia a chi lo ha sporcato. Busta B: l’autore n.2 ci fa sapere come si chiama». Il suggerimento? «Io direi busta B» risponde Borraccino. Guardando gli effetti di quello spray, non si può che dargli ragione.