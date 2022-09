Il Comune informa che le domande per la partecipazione alla Fiera della Festa di Santa Lucia che si terrà nei giorni 11-12-13 dicembre 2022, possono essere presentate entro il giorno 12 ottobre 2022. Seguirà formazione di apposita graduatoria e l’assegnazione dei posteggi avverrà a scelta degli operatori posizionati in ordine di graduatoria.

N.B.: dopo l’approvazione della graduatoria delle domande pervenute entro il 12/10/2022, in caso di disponibilità di ulteriori posteggi non assegnati, saranno tenute in considerazione le eventuali domande idonee pervenute cronologicamente successivamente alla data di scadenza e, comunque, pervenute non oltre il termine del 31 ottobre 2022.