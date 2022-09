Forza Italia presenta a Barletta alcune delle sue candidature delle nostre circoscrizioni, che correranno alle elezioni politiche del prossimo 25 settembre. Due i nomi dei barlettani inseriti nel listino del proporzionale: per il Senato, come secondo in lista, il senatore uscente, Dario Damiani, accompagnato dal capolista della Camera, Marcello Lanotte. Il senatore Francesco Paolo Sisto, già sottosegretario alla Giustizia del Governo Draghi, è candidato nell’uninominale Puglia 2.

I due politici barlettani si sono presentati ieri sera, presso il Brigantino, con la nuovamente candidata, capolista al Senato, Licia Ronzulli, e Tania Pagliaro, candidata alla Camera dei Deputati con il già Presidente del Consiglio comunale di Barletta e coordinatore provinciale di Forza Italia.

Le parole chiave del partito di Silvio Berlusconi, chiaramente inserito nella cornice del Partito Popolare Europeo, come indicato nel simbolo, sono state: più lavoro, meno tasse, e una giustizia “giusta”.

Esplicito endorsement del sindaco di Barletta, Mino Cannito, intervenuto per un saluto durante la serata; Cannito alla guida di una coalizione di centrodestra ha goduto del pieno appoggio, durante la sua campagna elettorale, del senatore forzista Damiani: «Non si fa politica senza passione e dei tre senatori barlettani, in questi anni, io ne ho visto solamente uno, ma anche i partiti ne hanno visto uno e infatti gli altri due non li hanno confermati».

Il vento in poppa per il centrodestra unito, si mostra meno favorevole per gli azzurri di Berlusconi, sebbene la forza che questo partito riesce ad esprimere nel nostro territorio sia notevole, come si è visto anche nelle passate Amministrative, in cui Forza Italia è risulta il gruppo consigliare a Barletta più numeroso.

L’impegno per Ronzulli e Damiani intende fortemente proseguire in questa ulteriore legislatura; alla prima esperienza la candidatura per il Parlamento di Lanotte. «Bisogna ripristinare il principio di democrazia che è ispirazione di libertà: serve un governo po-li-ti-co; Berlusconi è stato l’ultimo Presidente del Consiglio “eletto”: chi vince governa e chi perde va all’opposizione, perché il Popolo è sovrano». Lanotte era già stato il candidato alle scorse elezioni regionali, raggiungendo un ottimo risultato a livello di consensi, ma non sufficiente per l’elezione.

Forza Italia si vuole mostrare come la forza della competenza e della responsabilità, Damiani: «Gli unici rappresentanti della BAT siamo solo noi [centrodestra, ndr.], non abbiamo altre proposte politiche in questa città con cui confrontarci». E anche la Ronzulli segna la carica di questo incontro con un suo appassionato intervento sui principali temi della campagna elettorale.

Questa campagna elettorale che ha abituato la città ormai da mesi, vista la quasi prosecuzione di quella delle elezioni per la scelta del Sindaco.