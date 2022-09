Il rigore trasformato al 33’ della ripresa da Loiodice, la festa sotto la curva gremita, i primi tre punti in campionato alla prima del “Puttilli” dopo 7 anni. E’ stato un pomeriggio di festa a Barletta. I padroni di casa vincono di misura sul Molfetta davanti a quasi 3.500 tifosi che hanno preso d’assalto lo stadio “Puttilli”, tornato finalmente ad essere il palcoscenico dei biancorossi. Squadre entrambe reduci da una sconfitta all’esordio. Farina schiera l’11 migliore, ma deve fare a meno dell’indisponibile Telera. Bartoli risponde con il confermato 3-5-2, rispetto alla prima col Matera Montinaro parte dalla panchina mentre Stasi in campo dal 1’ minuto. Pronti via e Loiodice dopo 60 secondi prende le misure con una conclusione terminata a lato. Poi una fase di studio, coi padroni di casa che dettano il ritmo in campo. Al 24’ ancora Barletta con Loiodice pericoloso di testa. Azione che sfuma. Due minuti più tardi ci prova Vicedomini, sfera alta. Ma è Loiodice il più vivace dei padroni di casa: il 10 mette i brividi al Molfetta al 34’, gioco di gambe e conclusione deviata in corner. Al 40’ un cross di Lavopa è velenoso, Crispino ci mette il guantone e manda in corner. Nel finale di primo tempo, al 45’, Lattanzio ha una chance sotto porta, non sfruttata. Mentre al 46’ è Petta a provarci da lontanissimo, buona la conclusione, alta di non molto. E’ 0-0 all’intervallo.

La ripresa si apre con il primo squillo del Molfetta, vicinissimo al gol: minuto 3’, Tedesco vede dall’altra parte Colaci che tutto solo manda la palla alle stelle. Occasione clamorosa per gli ospiti sciupata malamente. Al 15’ riecco il Barletta con Lattanzio che trova solo l’esterno della rete. I minuti che seguono perdono di vivacità fino al 32’ quando arriva l’episodio che cambia la partita: azione offensiva di Loiodice, Stasi lo affronta e cade a terra. L’arbitro vede un tocco col braccio e indica il dischetto, calcio di rigore per il Barletta. Proteste veementi in casa Molfetta. Dagli 11 metri Loiodice non sbaglia e libera il grido di gioia del “Puttilli”. E’ 1-0. Gli ospiti provano a reagire ma il Barletta difende bene. Al 38’ Colaci mette un palla velenosa in mezzo, Piersanti blocca in presa. Al 51’ ci prova Manzo, conclusione troppo centrale. Finisce così. Prima vittoria dei biancorossi davanti al pubblico delle grandi occasioni. I ragazzi di Farina saranno di scena nel prossimo turno a Cava dei Tirreni. Secondo sconfitta consecutiva per il Molfetta che proverà a reagire nel match del “Paolo Poli” contro la Puteolana.