[Aggiornamento 20:54]: l’impianto centralizzato di gas medicali dell’ospedale è stato messo in sicurezza dai tecnici giunti sul posto.

[Aggiornamento 20:26]: Si sta valutando di trasferire i pazienti della cardiologia, gastroenterologia e oculistica presso i locali del pronto soccorso. Al momento, tutti i pazienti sono stretto controllo e monitoraggio.

[Aggiornamento 20.15]: Sono arrivati i Vigili del fuoco di Barletta ed hanno incominciato il loro intervento

È in corso un vasto incendio davanti all’ospedale “Dimiccoli” di Barletta. Secondo quanto appreso, sarebbe la piastra della Rianimazione ad aver preso fuoco, struttura della Protezione Civile realizzata durante l’emergenza covid. La piastra in fiamme era adibita a spogliatoio per gli infermieri dell’attiguo reparto di rianimazione. Per questo motivo, i pazienti del reparto di rianimazione sono stati trasferiti nel pronto soccorso, anche a causa dei fumi irrespirabili causati dall’incendio. Impressionanti le immagini che arrivano dal nosocomio barlettano con fiamme alte ed il fumo che si è propagato in tutta la zona, avvolgendo la stessa struttura ospedaliera. Al momento non ci sarebbero feriti, ma tanta l’apprensione per i pazienti del nosocomio che stanno assistendo al rogo dall’alto. Sul posto sono in corso le operazioni dei vigili del fuoco. I pazienti della rianimazione più vicini all’incendio sono stati spostati in sala operatoria. Seguono aggiornamenti.