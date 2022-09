Crollano i ricoveri ma si segnalano altri 12 decessi e poco più di mille nuovi contagi. E’ un bollettino agrodolce quello della regione sull’andamento della pandemia da covid-19 in Puglia. Dopo due giorni senza decessi, infatti, arriva l’aggiornamento con 12 morti a causa del virus con un conto totale che ormai arriva a 9036 da inizio pandemia. Si registrano anche 1173 nuovi casi di positività su oltre 10mila 200 test effettuati. Ma le buone notizie arrivano sia dai negativizzati che dai ricoveri. Sono 1599 i guariti e così il conto degli attualmente positivi scende a 10767. I pazienti ricoverati, invece, scendono a 149 e cioè 23 in meno rispetto a ieri con 9 persone nelle terapie intensive, dato questo stabile.

I numeri provincia per provincia: nel barese si aggiungono altri 399 contagi mentre a Lecce sono 302 in più ed a Taranto 146. Segue il foggiano con 126 e Brindisi con 111 mentre chiude la BAT con 57 nuovi contagi. Sono 23, invece, i residenti fuori regione risultati positivi.