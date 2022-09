Prosegue senza sosta il monitoraggio del nosocomio “Dimiccoli” di Barletta dopo l’incendio verificatosi ieri tra le 20 e le 21. Stando a quanto appreso dal comunicato ufficiale, “sarebbe la piastra della Rianimazione ad aver preso fuoco, struttura della Protezione Civile realizzata durante l’emergenza Covid-19. La piastra in fiamme era adibita a spogliatoio per gli infermieri dell’attiguo reparto di rianimazione. Per questo motivo, i pazienti del reparto sono stati trasferiti nel pronto soccorso, anche a causa dei fumi irrespirabili causati dall’incendio”. Nessun ferito e nessun danno negli interni, rimasti fortunatamente integri. Al momento si stanno verificando l’agibilità, la stabilità e la salubrità delle sale operatorie e dei reparti vicini al padiglione deflagrato (Rianimazione, Cardiologia, Gastroenterologia e Oculistica), per saggiare che il fumo non abbia intaccato la qualità degli ambienti ospedalieri. Stando alle ultime notizie, tre donne in stato interessante sarebbero state trasferite dal reparto di Ginecologia presso l’ospedale “Bonomo” di Andria. Attualmente il comparto di Radiologia sarebbe già operativo.

A cura di Carol Serafino