Sono pubblicati all’Albo Pretorio Informatico, sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.barletta.bt.it/retecivica e nel link Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso, due avvisi del Settore Organizzazione e sviluppo Risorse Umane per la manifestazione di interesse all’assunzione presso il Comune di Barletta per idonei in graduatorie di concorsi pubblici, espletati da altre amministrazioni pubbliche, per la copertura di n. 3 posti di Cat. D –Istruttore direttivo contabile, e di n. 1 posto di Cat. C –Istruttore tecnico, tutti a tempo pieno e indeterminato.

L’avviso è indirizzato alla Regione Puglia e a tutti i Comuni, le Province e Città Metropolitana della Regione Puglia, ed è finalizzato a reperire le disponibilità degli Enti all’utilizzo di proprie graduatorie concorsuali vigenti. La graduatoria deve essere riferita all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di Cat. D –Istruttore direttivo contabile e di Cat. C – Istruttore tecnico, posizione economica C1 o equivalente.

L’utilizzo di idonei di graduatorie di altri enti pubblici da parte del Comune di Barletta, avverrà in caso di piena corrispondenza tra profilo e categoria economica del posto che si intende coprire con quelli per i quali è stato bandito il concorso, la cui graduatoria si intende utilizzare, secondo un criterio di equivalenza.

Gli Enti pubblici dovranno inviare la segnalazione al Comune di Barletta entro e non oltre il decimo giorno dalla pubblicazione dell’avviso.

“Il Comune di Barletta – ha sottolineato l’assessore alle Risorse umane Giuseppe Dileo – deve fare i conti con un personale che si sta riducendo per motivi legati ai pensionamenti e per le normative nazionali che negli anni passati hanno bloccato le assunzioni. Come Amministrazione stiamo predisponendo un preciso piano di assunzioni allo scopo di ampliare la dotazione organica in particolare di alcuni uffici che particolarmente stanno soffrendo a causa di una presenza forzatamente ridotta del personale. Abbiamo deciso di utilizzare lo strumento dell’avviso per gli idonei nelle graduatorie di altri Enti per snellire le procedure ed accorciare i tempi burocratici. Il nostro obiettivo è e rimane sempre quello di ottimizzare l’efficienza degli uffici per offrire servizi sempre più efficaci ed utili ai cittadini”.